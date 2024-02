A Reggio Emilia l' erbazzone è una religione | storia e ricetta della torta salata con le bietole

(Di domenica 11 febbraio 2024) Un po’ focaccia, un po’, in una parola: scarpasòun. È così che i reggiani chiamano la loro specialità più celebre, l’, un sottile e fragrante impasto ripieno di(la scarpa è la parte più chiaraverdura) amato da grandi e piccini., lacon leAlla base c’è la foieda, pasta fatta con farina, strutto e sale, stesa col mattarello e poi farcita conlesse, Parmigiano Reggiano, sale, pepe, cipollotti appassiti, prezzemolo e pezzetti di lardo. Un ripieno goloso e saporito perfetto per le giornate più fredde: del resto, si tratta di una specialità stagionale, da preparare nel periodo delle(più o meno fino a marzo). Piatto unico ...

Forse qualcosa si muove, forse la politica non può più ignorare il problema delle carceri italiane. Tutti, da destra a sinistra, non hanno potuto ... (ildifforme)

E' accaduto sabato sera lungo la via Emilia all’altezza del km 194.6, in località Ponte Enza del comune di Gattatico Incidente a Reggio Emilia poco ... (sbircialanotizia)

Due squadre che stanno gettando, fortemente, il cuore oltre l’ostacolo in questa stagione che sta regalando davvero tantissimi sorrisi alle due ... (metropolitanmagazine)

L’Umana Reyer Venezia torna al Taliercio dopo la sconfitta a Reggio Emilia in campionato e la trasferta vincente di Amburgo in Eurocup per sfidare la Estra Pistoia, che ...Dopo il video di Reggio Emilia, parla Roberto Cavalieri: "Mancata anche condanna netta dell'episodio da parte dei sindacati della penitenziaria" ...“Quanto sta avvenendo nelle carceri, con suicidi, omicidi, risse, rivolte, aggressioni alla Polizia penitenziaria, traffici illeciti e, nostro malgrado, anche qualche fenomeno di possibile ...