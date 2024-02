A quarant’anni da Assisi | un dialogo interreligioso autentico è ancora possibile Scrive Pallavicini

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 11 febbraio 2024) Sembra di essere tornati al 1986:, incontro mondiale delle religioni di preghiera per la Pace, l’imam della grande moschea di Roma e il maestro spirituale Abd al-Wahid, musulmano italiano fondatore della Coreis Italiana, aderiscono insieme e partecipano all’invito di San Giovanni Paolo II. In opposizione alc’è solo il moderno movimento fondamentalista della “fratellanza musulmana” che accusa i partecipanti addi non essere puri perché, secondo la loro lettura anarchica, il “loro” Islam è la soluzione esclusiva e “non bisogna parlare con i miscredenti”. Abu Dhabi 2024, sono passati quasi quaranta anni da, è il quinto anniversario del Documento per la Fratellanza Umana per la Pace Mondiale e la Coesistenza Comune promosso da papa ...