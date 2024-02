A che ora si gioca Arnaldi-Nishioka | primo turno ATP Delray Beach | programma | tv | streaming

(Di domenica 11 febbraio 2024) Matteodebutterà al torneo ATP 250 dinella giornata di lunedì 12 febbraio. Il tennista italiano affronterà il giapponese Yoshihitoalsul cemento della località statunitense: sarà il terzo match sul campo centrale a partire dalle ore 17.00 e non inizierà prima delle ore 14.30. In precedenza spazio al doppio Goransson/Martinez vs King/Stalder e al confronto tra il francese Lestienne e l’australiano Vukic. Il 22enne ligure, che ha contribuito al trionfo dell’Italia in Coppa Davis, tornerà in campo dopo l’eliminazione subita al secondodegli Australian Open contro Alex de Minaur. Il numero 41 al mondo se la dovrà vedere con il rognoso 28enne nipponico, attuale numero 83 del ranking ATP. Non ci sono precedenti tra i due ...

Milano, 11 feb. - (Adnkronos) - Sesto successo nelle ultime sette partite per il Milan che vince il big match del 'Meazza' con il Napoli battuto 1-0 grazie a un gol di Theo Hernandez su assist di Leao ...Come si ricorderà, la questione era stata sollevata alla fine dello scorso mese di aprile, quando il medico di famiglia che assisteva i cittadini di Monte San Martino è andato in pensione. Da quel mom ...Prima della pausa per la Coppa Italia, dal 14 al 18 febbraio, e poi per le due partite della Nazionale, in campo il 22 contro la Turchia e il 25 in Ungheria, vincono tutte e quattro le prime ...