A che ora Italia-USA di pallanuoto | non prevista la diretta tv Dove vederla in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 febbraio 2024) Il Settebello giocherà gli ottavi di finale dei Mondiali 2024 dimaschile oggi, domenica 11 febbraio, alle ore 17.00ne, contro gli Stati Uniti: in caso di vittoria l’staccherebbe il pass olimpico. LALIVE DI-USA DIDALLE 17.00 L’, seconda nel Girone D, affronterà la terza del Girone C, ovvero gli Stati Uniti, che però saranno costretti a giocare senza il proprio capitano, Ben Hallock, espulso per brutalità contro la Serbia e quindi squalificato: gli statunitensi potranno contare su soli 12 uomini a referto. Il match del Settebello negli ottavi di finale dei Mondiali 2024 dimaschile non sarà trasmesso intv, mentre la...