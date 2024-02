A che ora i Mondiali di nuoto oggi in tv | orari 11 febbraio | streaming | italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 febbraio 2024), domenica 11, prenderanno il via le gare dei2024 diin corsia. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) si prospetta un day-1 fin da subito particolarmente interessante. La Nazionale italiana, guidata dal Direttore Tecnico Cesare Butini, vorrà partire con il piede giusto e dimostrare il proprio valore al cospetto di compagini particolarmente forti. LA DIRETTA LIVE DEIDIALLE 7.30 E ALLE 17.00 Il programma prenderà il via dalle 7.30 italiane con le batterie. Sara Franceschi sarà la prima a essere chiamata in causa. La toscana, costretta a saltare gli Europei in vasca corta di Otopeni (Romania) per un problema alla spalla, si spera abbia risolto questa problematica e riesca a esprimersi al meglio nei 200 misti donne. A seguire Marco De Tullio e Matteo ...