8 tra i migliori vini bianchi e rossi del Trentino al di sotto di 20 euro

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 11 febbraio 2024) A ridosso delle montagne deldiverse sono le fasce climatiche che vanno a caratterizzare le zone in cui si porta avanti la viticoltura: più miti in quelle vicino al Lago di Garda e il fondo valle della Valdadige, mentre un clima continentale contraddistingue le altezze ripide e severe delle Dolomiti, in un range che spazia tra i 200 e i 1.000 metri di quota. Così come il clima, anche i terreni variano notevolmente spostandosi all’interno della regione: da terreni calcarei e alluvionali si passa ai ciottoli della Piana Rotaliana che dannoidentitari ed espressivi. Da un punto di vista enologico, ci troviamo in una terra difragranti e di carattere, di buona struttura e profondità aromatica: troviamovivaci, snelli e floreali a base di pinot grigio, chardonnay, kerner, sauvignon, müller thurgau ...