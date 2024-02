Zirkzee Un gol al Dall’Ara ha valore doppio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Un gol per la doppia cifra. E’ uno di quei giocatori che vale il prezzo del biglietto, Joshua Zirkze, che si augura che la sfida con il Lecce possa essere speciale. Lo fu la trasferta in salento dello scorso 4 giugno, quando l’olandese entrò a partita in corsa per piazzare il gol del momentaneo 1-2 (il Bologna avrebbe vinto 2-3) con un lampo di classe che sta diventando la norma. Non è la norma, invece, il gol al: gli manca dal 27 novembre contro il Torino. Ci è andato vicino con il Sassuolo, quando la sua stoccata ha trovato la deviazione decisiva di Viti ed è stato derubricato nel giro di poco ad autogol, dopo l’iniziale assegnazione all’olandese. E allora chissà che con il Lecce non sia la volta buona. E’ a quota 8 reti in campionato,, che in casa è andato a segno solo due volte (l’altra col Cagliari). Pardòn, tre: perché c’è ...