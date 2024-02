Zirkzee erede di Osimhen? Mossa a sorpresa di De Laurentiis

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 10 febbraio 2024), rivelazione della Serie A può essere il sostituto dial Napoli, in caso di cessione del bomber nigeriano Uno dei tempi principali in casa Napoli è il futuro di Victor. Nonostante non sia in campo, poiché protagonista in Coppa d’Africa con la sua Nigeria (domenica andrà in scena la finalissima contro la Costa d’Avorio) non si fa altro che parlare del futuro di. Il bomber azzurro ha da poco firmato firmato il rinnovo di contratto col Napoli, passando da 4,5 milioni di euro a 10 più bonus con effetto retroattivo: dunque, il suo ingaggio per questa stagione sarà considerato da 10 milioni come da accordi. La durata del contratto è fino al 2026, ma una clausola rescissoria di 120-130 milioni di euro, valida solo per l’estero potrebbe liberarlo prima del tempo. L’attaccante ex Lille ha da ...