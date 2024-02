Zielinski torna tra i convocati | Mazzarri non lo considera escluso

Zielinski è torna to ad allenarsi con il Napoli e dunque sarà a disposizione per la sfida di San Siro contro il Milan . Per lui sarà di fatto il primo ... (inter-news)

Piotr Zielinski è tornato a lavorare in gruppo e oggi potrebbe anche rientrare nella lista dei convocati. Lo scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport raccontando che è questa la grande novità in ...Torna ad allenarsi Piotr Zielinski. La Repubblica scrive sul recupero del polacco nella rosa del Napoli che: "Mazzarri, nel frattempo, ha ritrovato pure Piotr Zielinski, da ieri regolarmente in gruppo ...(ANSA) - NAPOLI, 09 FEB - In casa Napoli Zielinski, Olivera e Meret oggi hanno lavorato in gruppo. Mazzarri ritrova così gli ultimi tre giocatori alle prese con infortuni vari in vista della trasferta ...