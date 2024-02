Zapata non basta al Torino Solo un punto contro il Sassuolo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 10 febbraio 2024) Ilsi ferma sul risultato di 1-1ile non riesce a risalire in classifica. Deludente l’esito della partita odierna per i granata di Ivan Juric. DELUDENTI – Ildelude pareggiando a Reggio Emiliailcon il risultato di 1-1. Succede tutto nei primi dieci minuti. Marcus Pedersen dà la palla del vantaggio all’ex Inter Andrea Pinamonti al 5?, risponde Duvanal 9? su assist ancora di Raoul Bellanova, in ottima forma nelle ultime settimane. Nonostante la netta superiorità mostrata poi nei restanti 80 di gioco la squadra di Ivan Juric non riesce a sbloccare l’equilibrio e si deve accontentare del secondoin due partite. Dopo la delusione interna con la Salernitana arriva anche quella con la compagine ...