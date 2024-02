YouTube Music sta riprogettando la trasmissione dell’audio su Android

Il cantante è in classifica da 44 settimane con il brano di Sanremo e ha raccolto quasi 100 milioni di views. Dall’altra parte dell’oceano, Miley ... (repubblica)

Il nuovo design del menu di overflow di Now Playing di YouTube Music è arrivato soltanto nella versione iOS. Ecco cosa cambia L'articolo YouTube ... (tuttoandroid)

YouTube Music sta testando un nuovo design per la funzione di Cast su Android, con un'interfaccia più pulita e un focus maggiore sul player durante la riproduzione. Gli abbonati a YouTube Music e ...YouTube Music sta sperimentando una nuova interfaccia per il cast su Android, che a quanto pare risulterà più moderna e intuitiva. La novità principale è l'utilizzo di un "foglio inferiore" al posto ...Un Sanremo da record su YouTube: per la prima volta ben 5 brani conquistano la Daily Top Music Video Global, entrando nella Top 100. Sono i music video di Geolier #27, Annalisa #30 Irama #39, Angelina ...