Youth League | il Milan Primavera pesca il Braga | Real Madrid all’orizzonte

L’Inter Primavera di Cristian Chivu ha perso per 6-5 dopo i calci di rigore contro l’Olympiacos (vedi pagelle) nel match valido per i playoff di ... (inter-news)

Aleksandar Stankovic ha parlato a seguito della sconfitta in Olympiacos-Inter Primavera dopo i calci di rigore e dell’uscita dalla Youth ... (inter-news)

Il Milan Primavera è in attesa del sorteggio che decreterà l'avversaria per gli ottavi di finale di Youth League . Ecco chi potrebbe essere (pianetamilan)

Il Milan Primavera ha scoperto l'avversaria per gli ottavi di finale di Youth League . ecco chi sfiderà la squadra di Abate (pianetamilan)

Ancora le sue parole “Sul Braga come prossimo avversario di Youth League Prima dobbiamo pensare al Genoa, poi ci sarà il derby… Nei sorteggi di Youth League tutte le squadre sono di altissimo livello ...Abate dopo Milan Sassuolo Primavera: le dichiarazioni del tecnico rossonero dopo il pareggio in campionato L’allenatore del Milan Primavera Abate ha parlato a termine del match ai microfoni di Milan T ...Milan Primavera, si e' tenuto nella giornata di ieri il sorteggio per gli ottavi di finale di Youth League. Andiamo a vedere il quadro completo.