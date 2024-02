WWE | Ufficializzati i prossimi match di qualificazione per l’Elimination Chamber | LA Knight in trasferta a Raw

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 10 febbraio 2024) Dopofemminile che servirà a trovare la prossima #1 contender per il titolo mondiale, a sorpresa stanotte in quel di SmackDown è stato annunciato che la stessa tipologia diservirà a trovare il #1 contender per Seth Rollins e il suo titolo mondiale adesso che Cody Rhodes ha preso la sua scelta in vista di WrestleMania. Inella gabbia riguarderanno quindi entrambi titoli di Raw, ma i qualificati alsaranno di entrambi i roster. Scontro tra pesi massimi Dopo idi stanotte conosciamo due qualificati per, Randy Orton e Drew McIntyre nellamaschile, mentre Bianca Belair e Becky Lynch saranno in quella femminile. Non manca tantissimo al prossimo PLE che si terrà in ...