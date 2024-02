WWE | Triple H risponde a The Rock e conferma il main event di WM Vedremo ripercussioni?

(Di sabato 10 febbraio 2024) Nell’apertura di SmackDown andata in onda la scorsa notte su FOX,H è intervenuto in merito al WWE Championship match previsto per WrestleMania XL. Il WWE Hall of Famer (con la DX nel 2019 ndr) ha ribadito di essere lui a fare le scelte,ndo quindi quello che sarà ildello “Showcase of Immortals” e cioè Roman Reigns vs Cody Rhodes valido per il titolo detenuto dal “Tribal Chief”. "The answers come from one place and one place only and right now, you are looking at him." @H makes it very clear who's making the decisions around here and what our #WrestleMania XLwill be… #SmackDown pic.twitter.com/jEG6No5zPK— WWE (@WWE) February 10, 2024 Sicuramente queste parole non faranno felice The, specie ...

Before the slap heard around the world, Cody declared that he will be challenging Roman Reigns for the Undisputed WWE Universal Championship at WrestleMania 40. WWE has announced that its Chief ...On the February 9 episode of WWE SmackDown, WWE GMs Nick Aldis and Adam Pearce announced that six men would compete inside the Elimination Chamber at WWE Elimination Chamber. The winner of the match ...Amid the electrifying atmosphere of the WWE WrestleMania 40 Press Conference, one moment stole the spotlight: The Rock delivered a resounding slap to Cody Rhodes, setting off a chaotic altercation ...