WWE | Nick Aldis stuzzica i fan Cosa c’è in serbo per SmackDown?

(Di sabato 10 febbraio 2024) Che qualbolla in pentola per il nuovo episodio diprevisto questa notte è ovvio, in particolare dopo la conferenza di ieri (giovedì 8 febbraio ndr) a Las Vegas. Oltre alle già annunciate presenze di Cody Rhodes e Triple H, anche il General Manager dello show,, ci ha tenuto a mettere ulteriore “carne alla brace” con un tweet in cui chiede al pubblico del WWE Universe se ha appetito perché hanno hanno appena “cotto” qual. I hope you have a good appetite…Because we've been cooking. #Tonight 8/7c on @FOXTV—(@Real) February 9, 2024 E chissà se ci saranno altre novità o, come richiesto da The Rock nel post-conferenza, cose da “sistemare.

The fallout featuring Cody Rhodes, Roman Reigns and The Rock takes place on 'Friday Night SmackDown!' tonight.A new report suggests that Jade Cargill will be appearing on WWE SmackDown, at least in the near future. Jade Cargill made her in-ring debut in the 2024 Women’s Royal Rumble. The company continues to ...On SmackDown, Triple H will address the fallout from WWE's WrestleMania 40 press conference. The press event took place in Las Vegas on Thursday and included appearances by Roman Reigns, The Rock, ...