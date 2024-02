WTA Cluj-Napoca 2024 | Sara Errani esce ai quarti di finale | Karolina Pliskova le lascia due giochi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 febbraio 2024) Dura soltanto un’ora e due minuti il quarto didel Transylvania Opendi tennis, in corso di svolgimento a, in Romania, tra l’azzurrae la ceca, con quest’ultima che si impone per 6-2 6-0 ed accede al penultimo atto. Nel primo set il break in favore della ceca arriva già ai vantaggi del terzo gioco, con l’azzurra che si fa riprendere dal 40-15 ed alla seconda occasione deve cedere la battuta. Proseguono invece senza intoppi i turni al servizio della ceca, che nel primo parziale concede appena quattro quindici ad. Nel settimo gioco la tennista italiana va sotto 0-40 econcretizza la terza opportunità per volare sul 5-2 pesante e poi chiudere sul 6-2 in ...