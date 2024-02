Wta Cluj-Napoca 2024 | Bogdan vince il derby con Cristian | Pliskova liquida Dart

(Di sabato 10 febbraio 2024) Saranno Anae Karolinale protagoniste della finale del WTA 250 di, torneo di scena sui campi in cemento indoor della città rumena. La beniamina di casa ha impiegato 2h50? di gioco per superare la connazionale Jacquelinecon il punteggio di 6-3 3-6 6-4. Ha invece passeggiato, capace di rifilare un doppio 6-3 alla britannica Harriete raggiungere la sua prima finale Wta dopo quasi due anni e mezzo (l’ultima a Montreal nel 2021). La giocatrice ceca ha vinto tutti e tre i precedenti e va caccia del primo titolo dopo oltre quattro anni, ma anche del ritorno in top 60.non ha invece ancora vinto un trofeo a livello Wta (unica finale persa contro Garcia a Varsavia nel 2022) e, ...

