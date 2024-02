WTA Abu Dhabi | finale d’alto rango tra Elena Rybakina e Daria Kasatkina

(Di sabato 10 febbraio 2024) Sarannoa giocarsi il titolo sul cemento di Abu. Kazakistan contro Russia negli Emirati Arabi, con le due giocatrici arrivate al turno decisivo dopo due semifinali di alto livello, tra giocatrici facenti parte dell’élite del tennis femminile mondiale. Già la prima partita fa capire che la giornata sarà parecchio lunga. Una vera lotta di tre ore tra la russa e Beatriz Haddad Maia, che sembrava persa quando si ritrova sotto anche nella seconda frazione dopo aver perso quattro dei primi cinque turni al servizio. Riesce però a mettersi nuovamente in carreggiata, e tra un ribaltone e l’altro la porta al tiebreak decisivo.però è micidiale in risposta e si prende la secondastagionale dopo quella di Adelaide. Nella ...

Si sono appena concluse le semifinali del Wta 500 di Abu Dhabi 2024. Rybakina lascia un set a Samsonova, ma batte la russa al terzo set con il punteggio di 6-0 4-6 6-2 in un’ora e 52 di gioco. La kaza ...Doha, 10 feb. - (Adnkronos) - Martina Trevisan non centra l'obiettivo di qualificarsi al torneo Wta 1000 di Doha (cemento, montepremi 3.211.715 dollari). Il torneo è il secondo di un mini-circuito di ...Martina Trevisan non centra l'obiettivo di qualificarsi al 'Qatar TotaleEnergies Open' (WTA 1000 - montepremi 3.211.715 dollari ...in Medio Oriente che comprende anche il '500' di Abu Dhabi negli ...