West Ham United vs Arsenal – probabili formazioni

(Di sabato 10 febbraio 2024) Domenica 11 febbraio i Gunners cercheranno la rivincita sui rivali londinesi delHamal London Stadium. Gli uomini di Mikel Arteta hanno aggiunto un’altra svolta alla storia del titolo battendo 3-1 i leader del Liverpool lo scorso fine settimana, mentre gli Irons hanno ceduto alla superiorità del Manchesterin una sconfitta per 3-0. Il calcio di inizio diHamvsè previsto alle 15 Anteprima della partitaHamvsa che punto sono le due squadreHamSottoposto a un altro brusco risveglio al suo ritorno in uno dei suoi ex club, il capo delHam David Moyes ha fatto una figura cupa mentre il Man ...

Il Manchester United non vince a Old Trafford dal Boxing Day, quando prevalse 3-2 sull’Aston Villa, ma in effetti ha giocato quattro delle ... (infobetting)

La crisi del Chelsea di Mauricio Pochettino non sembra avere fine. Dopo la sconfitta per 4-1 contro il Liverpool, i Blues sono stati sconfitti per ... (sportface)

Con la giornata di oggi, sabato 10 febbraio, si apre il programma del 24° turno di Premier League, inaugurato dalla sfida tra Manchester City ed Everton. Tra ...Pronostici Premier League 2023-24 24a giornata. Analisi, quote e free pick sul campionato di calcio inglese in campo dal 10 al 12 febbraio.Ad oggi il suo valore di mercato è di circa 25 milioni di euro. Come riportato da Ekrem Konur, sia le due big italiane ma anche club di Premier come West Ham, Fulham e Crystal Palace sarebbero sulle ...