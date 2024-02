Vuelta a Murcia 2024 | Ben O’Connor vince in solitaria con un attacco da lontano | numero dell’australiano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 febbraio 2024) Che impresa per Ben! Il corridore della Decathlon AG2R La Mondiale Team attacca dasullo stimolo di Sepp Kuss, rimane da solo insieme a Wellens e poiinla, con und’alta scuola che vale l’ottava vittoria della carriera. La corsa si scalda subito con diversi corridori che rompono gli indugi e provano ad andare in fuga: Tosh Van Der Sande (TVL), Mathias Norsgaard (MOV), Arne Marit (IWA), Paul Lapeira (DAT), Andoni Lopez De Abetxuko (EUS), Thomas Gachignard (TEN), Ward Vanhoof (TFB), Robin Froidevaux (TUD) e Alex Molenaar (IBA) che accumulano al massimo un vantaggio di quattro minuti sul gruppo. Sull’ascesa dura della Collado Bermejo, etichettata anche come Cima Marco Pantani, ecco che si muovono i big. In prima ...