Vostre navi a rischio nel Mar Rosso | la minaccia degli Houthi all' Italia

(Di sabato 10 febbraio 2024) L'deve prestare molta attenzione nella decisione di schierarsi, come consuetudine, al fianco di Stati Uniti e Gran Bretagna nella lotta per arginare le strategie militari. È questo il concentrato di quanto espresso nell'intervista rilasciata all'AdnKronos dal vicecapo dell'Autorità per i media dei Partigiani di Dio – traduzionena dell'organizzazione armata-, Nasr al-Din Amer. “Non consigliamo assolutamente all'di impegnarsi in questa missione perché è basata su informazioni false e fuorvianti secondo cui esiste un pericolo per lagazione”, quando in realtà la testimonianza dell'esponente del movimento di matrice terroristica yemenita parla di rappresaglie indirizzate esclusivamente alle ...