Volley | due anticipi di Superlega | tutto facile per Trento a Catania | Monza corsara a Piacenza

(Di sabato 10 febbraio 2024) Si sono appena conclusi i duedella settima giornata del girone di ritorno della2023-2024 dimaschile. Si entra sempre più nel vivo, le partite prima dei playoff sono sempre meno e la palla pesa sempre di più. Non trema l’Itas Trentino sul campo di, con i ragazzi di Fabio Soli che almeno manterranno le distanze al termine del weekend. Mentre èa spuntarla, dopo una grande battaglia in trasferta, contro-TRENTINO 0-3 (15-25 20-25 17-25) Sfida senza storia in Sicilia, con gli ospiti che passeggiano e trovano l’ottava vittoria di fila nel campionato nazionale. Era una sfida testa-coda quella di questo pomeriggio, ma Golia non è riuscito ad abbattere Davide. Prestazione solida e da grande squadra per i ragazzi di ...

5-8 Battuta tagliata di Herbots che per sfortuna di Scandicci termina di un soffio a lato. 5-7 Ognjenovic ...

La diretta tv di Milano Novara sarà la partita trasmessa in chiaro nella 20^ giornata di volley Serie A1 2023-2024 ...un dato importante perché a oggi queste due squadre sono destinate a incrociarsi ...GAS SALES BLUENERGY PIACENZA - MINT VER VOLLEY MONZA 0-0 IN CAMPO AGGIORNAMENTI LIVE Il PalabancaSport per la seconda volta in una settimana accende ...Torna in campo la MINT Vero Volley Monza, per la settima giornata del girone di ritorno di SuperLega Credem banca 2023-2024. Al Pala Banca ...