Voleva rubare in casa dei ladri | John Travolta | l' ad Rai picchia durissimo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Ilgate continua a tenere banco a Sanremo sia per la presunta pubblicità occulta a un paio di scarpe sia per la gag del ballo del Qua Qua. Sul tema è stato interpellato l'ad Rai Roberto Sergio, che al Foglio avrebbe detto: "fare il furbo in Italia,dei“. Un'espressione che Salvatore Merlo ha tradotto come “l'eterna versione, o l'eterno ritorno, di acca nisciuno è fesso”. La questione è così spinosa che l'azienda di viale Mazzini avrebbe già deciso di passare al contrattacco dichiarandosi tradita dall'attore statunitense. Di qui l'esigenza di tutelare il proprio operato, come ribadito nella conferenza stampa di questa mattina. Pare che sia stata avviata in primis un'inchiesta interna su quanto successo con. L'ad ...