Vlahovic salta Juve-Udinese | Allegri può cambiare modulo e pensa a Carlos Alcaraz dall’inizio

Juventus, Vlahovic salta l'Udinese. Miretti in gruppo. Ecco le ultime dalla Continassa sulle condizioni dei due giocatori ...Niente Udinese per Dusan Vlahovic, costretto ad alzare bandiera bianca a soli due giorni dalla sfida dell'Allianz Stadium, come riportato da Sportmediaset.Infortunio Vlahovic, è arrivato il verdetto per Juve-Udinese. Le ULTIME dal JTC verso la prossima sfida di campionato Juventus in campo questa mattina al JTC a due giorni dal posticipo con l’Udinese.