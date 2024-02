Vivo V30 Pro si avvicina | certificato il Bluetooth 5 3

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di sabato 10 febbraio 2024) La serieV30 si sta per completare con l’arrivo del modello Pro, che è stato avvistato nel database delSIG Avvistata la variante Pro della serie di smartphone dell’azienda cinese,V30, nel database delSIG. Questo significa che il dispositivo è pronto per essere lanciato sul mercato, anche se non sappiamo ancora quando e dove. IlV30 Pro è statocon lo standard5.3, che garantisce una maggiore velocità e sicurezza nella connessione wireless. Questo è l’unico dato ufficiale che abbiamo al momento, ma possiamo fare alcune ipotesi basandoci sulle informazioni che circolano in rete.V30 Pro: possibili caratteristiche Secondo alcuni rumor, ilV30 Pro potrebbe essere una ...