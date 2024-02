Vittorio Menozzi vuole lasciare il GF | lite censurata con Beatrice nella notte

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di sabato 10 febbraio 2024) Il climacasa del Grande Fratello è davvero teso. Questa, infatti, pare che ci sia stata unafuribonda traLuzzi e. I due si sono allontanati dopo la messa in onda della scorsa puntata del GF. Da quel momento in poi si sono ignorati, tuttavia,, sotto consiglio di Stefano Miele, ha deciso di andare dalla donna per provare a chiarire. Il dibattito, però, ha avuto un epilogo inatteso, sta di fatto cheha avuto uno sfogo. La regia del GF censura latraIeri seraha provato ad avvicinarsi aLuzzi per parlare di quello che è successo tra loro in ...