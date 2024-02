Vis | adesso i punti cominciano a pesare A Fermo serve una gara da veri opportunisti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) La Vis approda al "Recchioni" dicon la consapevolezza che il gioco comincia a farsi serio. Se fino a questo momento si poteva andare in campo con una certa leggerezza d’animo pensando che il campionato era tutto o in buona parte da fare e che andava conquistato sì, giornata dopo giornata, ma con la possibilità di rimediare,l’imbuto si va stringendo.siamo alle gare che contano, perché battere la Fermana significa probabilmente mettere una pietra tombale sul discorso ultimo posto. Viceversa, e questo mister Protti lo sa bene e lo medita da tempo, far fuori prima la Recanatese (impresa riuscita) e poi la Vis Pesaro (tutto da fare) vuol dire per la Fermana alimentare la bagarre salvezza. Insomma, con il campionato che finisce ad aprile, che non è poi tanto distante, i...