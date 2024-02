Virtus ko Fallisce l’assalto finale | passa Monaco

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024)78 AS81: Cordinier 7, Lundberg 15, Belinelli 21, Pajola 1, Dobric 2, Shengelia 12, Hackett, Mickey 10, Polonara 5, Zizic, Dunston 5, Abass. All. Banchi. AS: Okobo 9, Loyd 24, Blossomgame 5, Brown 1, Diallo 8, Cornelie ne, Jaiteh 7,Walker ne, Motiejunas 4, Ouattara ne, Hall 2, James 21. All. Obradovic. Arbitri: Hordov, Nedovic, Petek. Note. Parziali: 16-21; 35-45; 54-60. Tiri da due: Bologna 18/31;19/36. Tiri da tre: 9/27; 7/21. Tiri liberi: 15/23; 22/30. Rimbalzi: 30; 38. Alla Segafredo non bastano le fiammate di Marco Bellinelli per avere la meglio su, per una sconfitta che ha l’effetto di far perdere al club del presidente Massimo Zanetti il terzo posto solitario in classifica. Ladeve piombare sul ...