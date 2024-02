Virtus Bologna | Banchi | “Questo rammarico deve rendere la squadra più unita”

(Di sabato 10 febbraio 2024) Il Coach Lucacommenta la sconfitta dellacontro il Monaco per 78-81: “È stata una partita dura, una sconfitta pesante contro un avversario molto forte che ha mostrato soprattutto nei primi 20 minuti tutta la sua personalità, il suo potenziale e la sua fisicità. Abbiamo avuto un livello di intensità migliore nel secondo tempo, non sufficiente per vincere questa partita importante.la nostrapiù, consapevole e pronta per questa difficile parte finale della regular season. Nei primi 20 minuti il Monaco ha dimostrato tutto il suo potenziale, con qualche difficoltà di troppo a trovare il ritmo del nostro gioco, l’adeguato livello di intensità difensiva e circolazione di ...

Bologna, 9 febbraio 2024 – Passo falso casalingo per la Virtus Segafredo Bologna che nella ventiseiesima giornata di regular season di Eurolega viene sconfitta per 78-81 dal Monaco. Una sconfitta non ...La Virtus necessita una scossa, e si mette in partita Marco Belinelli: 8 punti in fila con due triple (le uniche a segno nei primi 20' per Bologna), e si arriva all'intervallo lungo con il Monaco in ...