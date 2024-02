Violenza economica | i consigli di Pecuniami | “Signore | ecco qual è il segnale che vi deve preoccupare”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Roma, 10 febbraio 2024 – Amimata Gabriella Fall, per gli amici Ami, sui social: nel binomio donne e soldi dal suo libro ‘è ora di contare!’ (era la fine del 2021), cosa è cambiato? “Sicuramente oggi le donne parlano di più di denaro e”. Parte da una nota positiva “l’amica che lavora in banca”, consulente finanziaria e divulgatrice. Le donne sono più consapevoli? “Non in modo generale ma in parte sì, si sta muovendocosa. La cosa più importante è proprio questa, che le donne inizino a farsi delle domande”. Le statistiche sui conti correnti femminili però non sono così entusiasmanti. "Delle mie clienti, che ormai sono 200, probabilmente l’1% ha il conto coi-contestato con il partner. Ma mi rendo conto, stiamo parlando di donne che hanno una certa ...