Vincolo triennale dopo trasferimento nel comune di residenza | la sua applicazione dipende dalla preferenza sulla quale si è soddisfatti

Non solo Fratelli d'Italia, ma anche la Lega propone modifiche per la Mobilità riguardo i docenti neo assunti. Il PNRR, come è noto, prevede il ... (orizzontescuola)

Ai fini della valutazione della scarsità delle risorse umane di cui al precedente periodo, il giudice tiene altresì conto del Piano triennale dei fabbisogni di personale dell’ente o dell’azienda del ...Sono giorni importanti anche per la questione vincoli di mobilità: l'ok del Ministero all'emendamento Lega presentato al decreto milleproroghe apre una solida speranza per derogare il blocco triennale ...Il Ministero dell'istruzione e del merito si è espresso a favore dell'emendamento al Decreto Milleproroghe per la deroga al vincolo triennale di mobilità per i docenti neoassunti. Ecco tutte le novità ...