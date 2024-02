Vincitore Sanremo 2024 | Geolier secondo la Gen Z | Annalisa sul podio e Angelina fuori dalla Top 5

Quanto guadagna chi vince Sanremo ? E’ questa una delle domande più ricercate in queste ore considerando l’ultimo appuntamento con il Festival . Per ... (ilcorrieredellacitta)

Sanremo 2024 - la Finale : come si proclama il vincitore? Ecco come funziona il sistema di voto e il peso del televoto

come viene proclamato il vincitore del Festival di Sanremo 2024? Questa serata si esibiranno nuovamente tutte i 30 artisti con le canzoni in gara ... (ilfattoquotidiano)