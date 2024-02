Vincitore Sanremo 2024 | chi sono i favoriti per i bookmaker E chi ha conquistato i social

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Roma, 10 febbraio- Il Festival disarà un testa a testa tra Geolier e Angelina Mango, questa è la scommessa dei. Col successo di ieri sera, anche se contestato, il rapper napoletano è risalito nelle quotazioni, ma per ora non supera Angelina. Infatti secondo le quote di Snai e William Hill è la figlia di Giuseppe Mango ad essere leggermente favorita tra 2 e 2,10 rispetto a Geolier, che accorcia e insegue a 2,50 (ieri era a 3.75). Italian singer Angelina Mango performs on stage at the Ariston theatre during the 74thItalian Song Festival in, Italy, 09 February. The music festival runs from 06 to 10 February. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI Crollo delle quotazioni per Annalisa che partendo dal 3,75 di ...