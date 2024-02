Vigili urbani con le bodycam Firenze in campo Ora più controlli

(Di sabato 10 febbraio 2024)all’americana: la polizia municipale di- città alle prese con la microcriminalità che imperversa alle Cascine e le spaccate delle vetrine dei negozi - sarà dotata di una telecamera applicata al corpo e, alcuni reparti, in via sperimentale, anche di uno sfollagente. Si tratta di una sperimentazione, approvata nell’ultima giunta con due delibere degli assessori alla sicurezza e alla polizia municipale Benedetta Albanese e Stefano Giorgetti. Presto tutti gli agenti della polizia municipale fiorentina indosseranno una "", ovvero videocamere che, su attivazione manuale dell’operatore che le indossa, registra le immagini su una memoria e saranno cancellate dopo 7 giorni. Lasarà indossata spenta e la registrazione sarà attivata e consentita solo in caso di necessità ed urgenza e in ...

Il derby d’Italia tra Inter e Juventus è concluso, ma per le strade di Milano regna in caos. I vigili urbani sono assenti, impegnati in ... (sportface)

Ecco svelato come non sborsare nemmeno un euro nelle aree di sosta a pagamento, grazie ad un metodo che non ti farà mai scoprire dagli addetti ai controlli, destinati ormai a non dove fare nemmeno più ...Lo dimostrano i numeri che riepilogano il lavoro svolto dai vigili urbani, nell’arco dell’anno, giorni festivi compresi, a volte anche arduo e delicato come nel caso del trasporto delle persone a cui ...Si è mostrata aggressiva al punto da richiedere un nuovo intervento dei Vigili, questa volta intenzionati a portarla al Comando per un’accurata identificazione. Però non si è calmata, al punto da ...