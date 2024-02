Vietate le trasferte per i tifosi di Giulianova e Teramo dopo la rissa al derby

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 10 febbraio 2024)- Le conseguenze degli scontri pre-tra le tifoserie dicontinuano a farsi sentire. In seguito agli episodi violenti avvenuti la scorsa domenica, è stato vietato aigiuliesi di recarsi a Capistrello per la partita di domani. Il provvedimento è stato adottato ieri pomeriggio dal prefetto dell'Aquila, Giancarlo Di Vincenzo, che ha firmato l'ordinanza imponendo il divieto di vendita dei biglietti per i residenti della provincia diper la gara esterna contro il Capistrello, prevista per domani alle 15. La decisione è stata presa in linea con le indicazioni degli organismi competenti del Ministero dell'Interno, considerando l'alto rischio di violenza associato all'incontro di calcio in questione. La nota diffusa dalla Prefettura aquilana ...