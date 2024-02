VIDEO – Salernitana-Empoli 1-3 | Serie A | gol e highlights della partita

(Di sabato 10 febbraio 2024), anticipoventiquattresima giornata diA 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-3: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Arechi di Salerno. CRISI NERISSIMA –1-3 nell’anticipoventiquattresima giornata diA. La squadra di Pippo Inzaghi, ultima in classifica, prova a risalire la china con gli acquisti di Jérome Boateng e Kostas Manolas in difesa. Il greco, ufficializzato ieri, è però ancora in tribuna. Il primo tempo è a due facce: meglio l’durante la prima mezz’ora, poi esce la. I toscani vanno subito vicini al vantaggio con ...

(ore 20.45 su Dazn, Sky Sport, Sky Sport Calcio e in streaming su Sky Go e Now) Il pareggio con la Salernitana (0-0, 4 febbraio) non è andato giù a Ivan Juric, che ha la sensazione di aver buttato via ...L’Empoli si riporta in vantaggio in casa della Salernitana. Al 88’ Pellegrino atterra Fazzini in area e per l’arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto va Niang che spiazza Ochoa e firma il 2-1. Primo ...Video e Highlights di Salernitana-Empoli 1-3. Le azioni più belle della sfida di Serie A 2023/2024. Rivivi le emozioni del match su Virgilio Sport.