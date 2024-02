VIDEO | R-Truth protagonista nel post SmackDown | a farne le spese Gunther!

(Di sabato 10 febbraio 2024) Tornato dall’infortunio che lo ha tenuto ai box a lungo, R-ha fatto di tutto per ottenere uno all’interno del Judgment Day creando delle dinamiche che stanno divertendo molto i fan. Ieri notteè apparso a, ma soprattutto si è resonelshow a telecamere ormai spente facendo battere in ritirata niente meno che l’IC Champion Gunther. R-in versione John Cena Nel, Gunther ha affrontato in un dark match Cameron Grimes sconfiggendolo. Al termine dell’incontro, però, è entrato in scena R-che ha interrotto il promo del campione intercontinentale. Ben presto si è arrivati alle mani e qui R-ha avuto la meglio rispolverando ...

The Rock si autodefinisce “Il campione del popolo”, ma è stato visto come l’esatto opposto dopo che Cody Rhodes gli ha praticamente consegnato il suo posto a WrestleMania 40. A seguito della reazione ...Fuori ora Rain on the Graves di Bruce Dickinson tratto dal suo nuovo progetto e album solista "The Mandrake Project" ...