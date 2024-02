VIDEO Mauro Coruzzi caduto a Sanremo | soccorso da Angelina e Liorni

(Di sabato 10 febbraio 2024) Durante lo speciale adi Italia Sì condotto da Marco, andato in onda sabato 10 febbraio 2024, si è verificato un momento di paura a causa di una caduta di, ospite sul palco di Piazza Colombo della Città dei Fiori. Mentre tentava di raggiungereMango al centro del palco,dallo sgabello. Fortunatamente, non sono state riportate conseguenze gravi e le sue condizioni sono state prontamente verificate da Guillermo Mariotto, che era seduto accanto a lui, così come dalla cantante in gara ae dal conduttore Marco. La pioggia persistente che ha caratterizzato la serata precedente a, e continua tutt'ora, ha reso il palco di Piazza Colombo ...

San Mauro Nuoto – Ssd UniMe 10-11 Inizio in salita per gli universitari che a metà primo quarto si ritrovano sotto per tre reti a zero, marcate da Esposito, Mele e Andrè. Provano ad accorciare le ...Massimo Mauro, ex calciatore del Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "La difesa a 4 mi sembra la soluzione migliore. Di Lorenzo non da ...L'unico figlio dell'anziana, Mauro Pedrotti, 54 anni, è stato arrestato 24 ore dopo per omicidio volontario premeditato e ha confessato il delitto. Negli annunci funebri online e affissi in paese tra ...