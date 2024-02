Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 10 febbraio 2024)DEL 10 FEBBRAIOORE 12.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA-NAPOLI PROSEGUONO LE OPERAZIONI DI RIPRISTINO DELL’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, CODE IN DIMINUZIONE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONESUD E VALMONTONE CI SPOSTIAMO SU VIALE DEIGNOLI, TERMINATE LE OPERAZIONI DI RIPRISTINO, A SEGUITO DI UN INCIDENTE, LA STRADA IN PRECEDENZA CHIUSA TRA VIA MASPERO E VIA DEL COLLETTORE PRIMARIO, NEI DUE SENSI D MARCIA, È STATA RIAPERTA RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO INTERESSANO LA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E VILLANOVA LA NOMENTANA IN LOCALITÀ TOR LUPARA ANCHE LA CASSIA TRA OLGIATA E4 LA STORTA E PIÙ AVANTI TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, IN TUTTI I CASI NELLE DUE ...