Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2024 ore 11 | 30

(Di sabato 10 febbraio 2024)DEL 10 FEBBRAIOORE 11.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA PER TRAFFICO IN ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA E APPIA ORA LE CONSOLARI RALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO LA CASSIA TRA OLGIATA E4 LA STORTA E IN LOCALTÀ LA GIUSTINIANA, LA TIBURTINA DA SETTECAMINI A VILLALBA, ANCHE LA CASILINA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE E TRA TORRE GAIA E BORGHESINA, IN TUTTI I CASI NELLE DUE DIREZIONI L’INCIDENTE SU VIALE DEIGNOLI, SONO IN CORSO LE OPERAZIONI DI RIPRISTINO, LA STRADA È CHIUSA DA VIA MASPERO E VIA DEL COLLETTORE PRIMARIO, NE DUE SENSI D MARCIA IN CHIUSURA IL METEO PRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE DELSULLA NOSTRA ...