Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2024 ore 10 | 30

(Di sabato 10 febbraio 2024)DEL 10 FEBBRAIOORE 10.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULL’AUTOSTRADA-NAPOLI, RIMOSSO L’INCIDENTE, CODE IN SMALTIMENTO TRA SAN CESAREO E VALMONTONE, RIPERCUSSIONI, CODE SULLA VIA CASILINA, ALL’ALTEZZA DI VALMONTONE NEI DUE CASI IN DIREZIONE NAPOLI CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO PRIME CODE DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO USCIAMO DACHIUSA VIALE DEIGNOLI, TRA VIA DEL COLLETTORE PRIMARIO E VIA GATONE MASPERO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, LA CAUSA: UN INCIDENTE LE ALTRE NOTIZIE OGGI NELLA CAPITALE SONO DUE LE CERIMONIE DI COMMEMORAZIONE IN PROGRAMMA -LA PRIMA INIZIATA ALLE ORE 09.30 ...