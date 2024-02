Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 10 febbraio 2024)DEL 10 FEBBRAIOORE 09.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUBITO UN AGGIORNAMENTO SULL’INCIDENTE AVVENUTO IN A1 SULLA DIRETTRICE-NAPOLI, L’AUTO RIBALTATA OCCUPA LE CORSIE DI MARCIA VELOCE E SORPASSO IL TRAFFICO è BLOCCATO, AL MOMENTO SONO 3 I CHILOMETRI DI CODA IN DIREZIONE NAPOLI CAMBIAMO ARGOMENTO SONO DUE LE CERIMONIE DI COMMEMORAZIONE IN PROGRAMMA OGGI NELLA CAPITALE -LA PRIMA ALLE ORE 09.30 ALL’ALTARE DELLA PATRIA SUL FRONTE DEL TRASPORTO PUBBLICO POSSIBILI BREVI STOP PER 28 LINEE BUS – L’ALTRA CERIMONIA DI COMMEMORAZIONE NEL QUARTIERE TRIESTE, CI SARÀ ANCHE UN CORTEO CHE SFILERÀ DA PIAZZA TRASIMENO A PIAZZA DALMAZIA DALLE 15.00 ALLE 17.00, POSSIBILI STOP PER 4 LINEE DI BUS INFINE, SEMPRE PER OGGI È ...