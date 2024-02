Via Zama 23 Dal Leonka a Reinventing

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 febbraio 2024) Dal lodo Leoncavallo mai concretizzato alle ripetute occupazioni abusive fino all’inserimento nella quarta edizione del bando urbastico internazionale “Cities“. È lunga e tormentata la storia dell’ex scuola di via23, periferia sud-est della città. Durante l’amministrazione Pisapia l’immobile era stato scelto dalla Giunta comunale per arrivare alla permuta che avrebbe consentito a Palazzo Marino di ottenere dal gruppo Cabassi la proprietà dell’ex fabbrica di via Watteau occupata abusivamente dai leoncavalini e di regolarizzare il centro sociale. In cambio il Comune avrebbe ceduto ai Cabassi proprio l’ex scuola di via. Ma alla fine non se n’è fatto nulla. Accordo sfumato. Dopo anni di abbandono e occupazioni abusive, la Giunta comunale giovedì ha deciso di immaginare un futuro diverso per l’immobile comunale di ...