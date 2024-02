Via libera alla passerella sul fiume Oglio | lavoro in primavera

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 febbraio 2024) Dopo anni di attesa diventa concreta una speranza , vedere “riunite“ le sponde del, dando la possibilità a bergamaschi e bresciani sia di una mobilità dolce fra due province contigue, facilmente raggiungibili superando il, sia di un ulteriore collegamento cicloviario fra i due comuni direttamente interessati, Calcio in territorio di Bergamo e Urago in ambito di Brescia. Il viacostruzione della- che produrrà risvolti positivi anche al turismo - è venuto dall’ok del Parco dell’, sia per i motivi già indicati sia per rendere le due località più vicine e più sicure. Il cantiere partirà ine il costo dei lavori sarà di circa un milione di euro, salito rispettoprogettazione ...