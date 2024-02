VI Domenica del Tempo Ordinario commento al Vangelo secondo Marco 1 | 40-45

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 10 febbraio 2024) Gesù prosegue la sua missione di predicare nelle sinagoghe, di guarire coloro che erano affetti da varie malattie e di liberare coloro che erano prigionieri del maligno. La parola predicata cammina di pari passo con le azioni compiute da Gesù, così come ci viene indicato anche in questo brano evangelico, tratto sempre dal testo di, di questa VIdel. Dalla sinagoga, passando per la casa di Simone e Andrea, alla strada c’è sempre bisogno che Gesù intervenga nella storia dell’umanità malata e ferita dal peccato. Anche in questo caso, come nelle domeniche precedenti, non conosciamo il nome del richiedente ma solo la sua situazione presente «venne da Gesù un lebbroso, che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi!». Un lebbroso, un uomo piagato nel corpo ma, e ...