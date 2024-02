“Vi dico cosa ha fatto senza telecamere” Uomini e Donne | Barbara sbugiarda il cavaliere

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 10 febbraio 2024) Anche aMaria De Filippi ha sempre un gran da fare, tra segnalazioni scottanti, scontri furiosi e rivelazioni e la nuova puntata non è stata da meno. Grandi protagonisti, al solito, Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua, poi è arrivato il turno diDe Santi. La dama è tornata in studio all’inizio di questa stagione dopo anni di ase in queste settimane sta frequentando Orfeo. Ha deciso di dare un’altra chance ale accettato di incontrarlo. La dama lo ha invitato a uscire con alcuni suoi amici, ma dal suo racconto nello studio dila serata ha avuto un epilogo inatteso.ha accusato Orfeo di essere troppo prolisso ed egocentrico dopo la serata in cui, a suo dire, ha parlato solo di se stesso ...