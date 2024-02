Verso Milan-Napoli | Stefano Pioli | Maignan uscirà più forte di prima

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 10 febbraio 2024)ha parlato in conferenza stampa alla vigilia. Ecco le parole dell’allenatore rossonero su, allenatore del, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro ilvalida per la ventiquattresima giornata di Serie A ed in programma domani sera a San Siro alle 20.45., tra i tanti temi affrontati durante la conferenza, si è soffermato anche su Mike, difendendo a spada tratta l’operato del portiere francese. Negli ultimi giorni sono arrivate non poche critiche nei confronti dell’estremo difensore dei rossoneri per alcuni interventi non danelle recenti partite. ...