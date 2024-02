Velletri | donna tenta di introdurre cocaina in carcere per il figlio

Per la donna sono scattate subito le manette e dopo il processo per direttissima di ieri al Tribunale di Velletri si trova ora agli arresti domiciliari. Il figlio 25enne è in carcere per vari reati ...La droga in cella la portava la mamma, venuta appositamente da Nettuno per incontrare il figlio, 35 anni, detenuto nel carcere di Velletri per rapina, furto e ricettazione. La ...Un pacco per il figlio, contenente cocaina. La donna che si era recata nel carcere di Velletri per un colloquio con il detenuto è stata scoperta dalla polizia penitenziaria. Ricostruisce i fatti Mauri ...