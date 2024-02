Vallefoglia-Scandicci oggi in tv | canale | orario e diretta streaming A1 Femminile 2023 2024 volley

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 febbraio 2024) Tutto pronto per Megabox Ondulati del Savio-Savino Del Bene, partita valevole per la settima giornata di ritorno della Serie A1di. Le marchigiane di Andrea Pistola, dopo la vittoria contro Busto Arsizio, tornano sul campo di casa per conquistare altri punti, ma serve una grande prestazione. Dall’altra parte della rete, infatti, c’è la formazione di Massimo Barbolini, che va a caccia del sedicesimo successo per provare a tornare tra le migliori tre della classifica. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di sabato 10 febbraio al Pala Megabox di Pesaro. Di seguito, le informazioni per seguire inla partita ...