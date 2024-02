Valentino Colia | investito e ucciso a 15 anni | il gip dice no al patteggiamento

(Di sabato 10 febbraio 2024)è morto a luglio 2023 soli 15dopo essere statomentre stava attraversando le strisce pedonali in sella alla sua bicicletta a Garbagnate Milanese (Milano) mentre si trovava insieme a un’amica, rimasta invece gravemente ferita. A causare l’incidente mortale è stato Bogdan Pasca, 33, romeno, imputato per omicidio stradale, che era poi risultato ubriaco e senza patente. La richiesta dia quattro, che era stata avanzata dall’uomo e accolta dal pm, è stata invece respinta dal gip Luca Milani, che ha ritenuto incongrua la pena proposta All’istanza si erano opposti i familiari della vittima. La decisione presa dal giuè stata accolta con soddisfazione da parte della mamma ...

